Smalling ancora nel mirino dei ladri, vigilanti mettono in fuga la banda (Di domenica 1 agosto 2021) Chris Smalling è finito ancora nel mirino dei ladri. Dopo il furto subito lo scorso aprile , una banda ha tentato di saccheggiare la casa del difensore della Roma ma qualcosa è andato storto. Era da ... Leggi su romatoday (Di domenica 1 agosto 2021) Chrisè finitoneldei. Dopo il furto subito lo scorso aprile , unaha tentato di saccheggiare la casa del difensore della Roma ma qualcosa è andato storto. Era da ...

Advertising

rn5_rn : RT @Sardanapalooo: @Mzucchiatti95 Per me era a livello o in alcuni casi superiore a Milan Lazio Napoli anche l’anno scorso. Ma eravamo senz… - francogarna : Smalling ancora nel mirino dei ladri: uomini incappucciati nella sua villa - n9ve2 : @Pormeccartnei1 ...no, le parole non mi bastano. Te posso fa 'na domanda? Dzeko (sicuramente più cazzuto, non c'è d… - romatoday : Smalling ancora nel mirino dei ladri, vigilanti mettono in fuga la banda - ReteSport : ?? #Smalling, altro tentativo di furto nella sua abitazione romana -