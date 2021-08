Serie tv in love, le ship più belle di tutti i tempi! (Di domenica 1 agosto 2021) Quante volte vi è capitato di iniziare una nuova Serie televisiva e rimanere incantati di fronte ad una coppia in via di formazione? E quante volte poi avete visto e rivisto le loro scene e sperato che tutto finisse con un lieto fine? O quante, invece, vi siete ritrovati in una valle di lacrime quando le vostre aspettative sono state deluse? Si tratta delle cosiddette ship, ovvero un termine coniato dal linguaggio cinefilo che deriva dall’abbreviazione di relationship, che in inglese significa appunto relazione. Oggi, vi proponiamo di unirvi a noi in un viaggio nelle ship delle Serie tv americane più amate ... Leggi su isaechia (Di domenica 1 agosto 2021) Quante volte vi è capitato di iniziare una nuovatelevisiva e rimanere incantati di fronte ad una coppia in via di formazione? E quante volte poi avete visto e rivisto le loro scene e sperato che tutto finisse con un lieto fine? O quante, invece, vi siete ritrovati in una valle di lacrime quando le vostre aspettative sono state deluse? Si tratta delle cosiddette, ovvero un termine coniato dal linguaggio cinefilo che deriva dall’abbreviazione di relation, che in inglese significa appunto relazione. Oggi, vi proponiamo di unirvi a noi in un viaggio nelledelletv americane più amate ...

