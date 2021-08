Renato Brunetta | Da settembre gli statali devono tornare in presenza

(Di domenica 1 agosto 2021) “Vaccini e riforme sono l’antidoto migliore contro l’incertezza causata dalle varianti. Sono la nostra assicurazione sul futuro. Ma bisogna muoversi subito: per essere sostenuti, i ritmi di crescita che stiamo registrando richiedono un Paese che, seppur con tutte le precauzioni, si riprenda la sua normalità. Dai nostri ragazzirientrare a scuola e la Pa devea lavorare in, al massimo della sua potenzialità, perché un Paese che cresce del 6% ha bisogno di una Pa a pieni giri”. Così, ministro della Pa, intervistato dal Sole 24 ...

Lo sottolinea il ministro per la Pubblica Amministrazione,, in un'intervista a Il Sole 24 Ore.Ne è convintoche, in un'intervista al Sole 24 Ore , delinea la rivoluzione in atto nel settore del pubblico impiego. "La pubblica amministrazione finora era percepita come un ripiego ...«Vaccini e riforme sono l'antidoto migliore contro l'incertezza causata dalle varianti. Sono la nostra assicurazione sul futuro. Ma ...Un Paese che cresce ai ritmi con cui sta crescendo l’Italia ha bisogno di una pubblica amministrazione "al massimo delle proprie potenzialità". Per questo è necessario che "a settembre si torni a lavo ...