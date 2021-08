Olimpiadi, l’albo d’oro dei 100 metri. Marcell Jacobs succede a Usain Bolt! (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jacobs ha vinto i 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo: l’azzurro succede nell’albo d’oro al giamaicano Usain Bolt, capace di imporsi in tre edizioni consecutive tra Pechino 2008 e Rio 2016, impresa mai riuscita a nessun uomo prima di lui. Rispetto al podio di Rio 2016 si conferma sul terzo gradino il canadese Andre De Grasse, mentre la piazza d’onore va ancora ad uno statunitense: a Justin Gatlin, infatti, succede Fred Kerley, oggi secondo. Il titolo olimpico cambia però padrone, e dalla Giamaica arriva in Italia! ALBO ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021)ha vinto i 100piani alledi Tokyo: l’azzurronelal giamaicanoBolt, capace di imporsi in tre edizioni consecutive tra Pechino 2008 e Rio 2016, impresa mai riuscita a nessun uomo prima di lui. Rispetto al podio di Rio 2016 si conferma sul terzo gradino il canadese Andre De Grasse, mentre la piazza d’onore va ancora ad uno statunitense: a Justin Gatlin, infatti,Fred Kerley, oggi secondo. Il titolo olimpico cambia però padrone, e dalla Giamaica arriva in Italia! ALBO ...

