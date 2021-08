No vax in Veneto, oltre mille contagi: ecco la pandemia dei non vaccinati (Di domenica 1 agosto 2021) C'è chi dice (come l'Istituto superiore di sanità) che siamo ancora nella terza ondata, c'è chi afferma (come la Fondazione Gimbe) che siamo già nella quarta.... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 1 agosto 2021) C'è chi dice (come l'Istituto superiore di sanità) che siamo ancora nella terza ondata, c'è chi afferma (come la Fondazione Gimbe) che siamo già nella quarta....

Advertising

Open_gol : Il presidente della Regione Veneto all’attacco: «Se facciamo un tampone veniamo accusati di infilare microchip nel… - valeria21602823 : - infoitinterno : No vax in Veneto, oltre mille contagi: ecco la pandemia dei non vaccinati - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: No vax in Veneto, oltre mille contagi: ecco la #pandemia dei #non #vaccinati - DocAngelucci : RT @ilmessaggeroit: No vax in Veneto, oltre mille contagi: ecco la #pandemia dei #non #vaccinati -