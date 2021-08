Lavoratore e generoso ma col gusto di fare follie "

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lavoratore generoso

ilGiornale.it

In che cosa era unico? "È stato un grandissimo, attento anche a far esordire chi riteneva giusto, penso a Polidoro e a Bevilacqua ma anche, in maniera diversa, ad Avati, o a continuare a ...Umile,, non vive (solo) per il gol. La scorsa stagione con il Genoa ha segnato 8 reti di cui 5 nelle ultime 5 giornate. È bravo a farsi largo tra le linee ma quando si alza il ...Nel 1941 l’autore di Don Camillo e Peppone percorse 1200 chilometri in bicicletta per un reportage pubblicato a puntate sul Corriere . Enrico Brizzi ha rifatto quell’itinerario «perché lo spunto che l ...Il primo figlio ricorda il padre: "Sostenne Avati e Ferreri. Dopo Il vizietto per un anno andò in giro spesso vestito da donna" ...