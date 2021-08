F1 GP Ungheria | Vettel | “Un po’ deluso | ma Ocon si è difeso bene”

Advertising

Gazzetta_it : F1, Vettel si schiera con la comunità Lgbt in Ungheria: scarpe e casco con l’arcobaleno - emjsdreams : RT @ansiogenaaf: “ah si? allora mi squalificassero” Sebastian Vettel molto duro nei confronti dell’Ungheria e della Formula 1 nell’intervi… - Mandretamat : #SkyMotori Se Vettel pensa che sarà squalificato perché ha indossato la maglietta arcobaleno, credo che inventi un… - fishingwithaR18 : Sul podio dell’Ungheria simboli arcobaleno: bello sapere che Vettel abbia portato colori che distorban Viktor - _oceanvlouis : RT @ansiogenaaf: “ah si? allora mi squalificassero” Sebastian Vettel molto duro nei confronti dell’Ungheria e della Formula 1 nell’intervi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria Vettel

MOGYOROD () - Esteban Ocon vince un folle Gran Premio diin Formula 1. Prima vittoria in carriera per il pilota della Alpine, che precede l'Aston Martin di Sebastiane la Mercedes di Lewis Hamilton, nuovo leader del Mondiale. Gara ...Prima vittoria storica per la Alpine in Formula 1 : Esteban Ocon ha tagliato per primo il traguardo del Gran Premio d', lasciandosi alle spalle un coriaceo Sebastian. Il tedesco dell'Aston Martin gli è rimasto attaccato agli scarichi fino all'ultimo giro, senza però avere mai il guizzo per poterlo ...Ci ha provato fino alla fine Sebastian Vettel, che si è dovuto arrendere alla prestazione magnifica del pilota francese. Terzo posto per Lewis Hamilton, frutto di una rimonta sensazionale costretta ...Un pomeriggio che ha dell’incredibile quello di oggi sull’Hungaroring per il Gran Premio di Ungheria, che regala, per la prima volta in carriera, il gradino più alto del podio ad Esteban Ocon. Partenz ...