Cagliari, Rog dopo l’infortunio: “Ero felice di tornare in campo, adesso dovrò reagire” (Di domenica 1 agosto 2021) “Non vedevo l’ora di tornare a giocare a calcio, riabbracciare i miei compagni e ricominciare a lottare, in campo, per questi colori che mi sono entrati nel cuore. Ero felice, per me e per tutte le persone che mi sono state vicine in questi mesi. Contento come un bambino. Ora dovrò ricominciare da capo ed è dura da accettare. Riuscirò a reagire, per tornare il prima possibile a fare ciò che più di tutto amo, ovvero giocare a Calcio. Il vostro affetto mi darà la forza, grazie!“. Parole ricche di sofferenza, ma anche caratterizzate dalla volontà di ripartire e tornare più ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) “Non vedevo l’ora dia giocare a calcio, riabbracciare i miei compagni e ricominciare a lottare, in, per questi colori che mi sono entrati nel cuore. Ero, per me e per tutte le persone che mi sono state vicine in questi mesi. Contento come un bambino. Oraricominciare da capo ed è dura da accettare. Riuscirò a, peril prima possibile a fare ciò che più di tutto amo, ovvero giocare a Calcio. Il vostro affetto mi darà la forza, grazie!“. Parole ricche di sofferenza, ma anche caratterizzate dalla volontà di ripartire epiù ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Rog Infortunio Rog, messaggio del Napoli: "Ti aspettiamo in campo" Ennesimo brutto infortunio per Marko Rog: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Il Napoli scrive al suo ex calciatore Il Napoli scrive a Marko Rog. Il centrocampista del Cagliari ha oggi scoperto l'entità del suo infortunio: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il croato è stato tartassato dagli infortuni nella sua ...

Mercato Inter: un infortunio rallenta l'arrivo di Nandez? Mercato Inter : a ore ci sarà un nuovo incontro con il Cagliari per Nandez . Lo ha anticipato, questa sera (domenica 1 agosto) la redazione di Sky Sport ...capire quanto peserà l'infortunio di Rog (si ...

La sfortuna si è abbattuta sul Cagliari: Rog si è rotto di nuovo il crociato destro - Sardiniapost.it SardiniaPost Calvario Rog: è rottura del crociato anteriore del ginocchio destro Continua il calvario di Marko Rog, un ottimo calciatore ma costretto a fare i conti con problemi fisici di troppo. Il calciatore del Cagliari si candidava a diventare un grandissimo protagonista della ...

Cagliari, incubo per Rog: si è rotto di nuovo il crociato ricostruito La sfortuna colpisce ancora Marko Rog. Il centrocampista del Cagliari si è infortunato ieri nell’amichevole contro l’Augsburg, c’era quindi attesa per capire le sue condizioni. Le notizie non sono buo ...

