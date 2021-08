Brands Hatch | commissario muore in pista travolto da un' auto in una gara GT

(Di domenica 1 agosto 2021) Sono sempre pronti a intervenire quando c'è un incidente in, ma a volte il destino può essere crudele. Come accaduto sabato 30 luglio sulla storicadi, in Inghilterra, dove un ...

Motorsport.com, Edizione: Italia

Sono sempre pronti a intervenire quando c'è un incidente in pista, ma a volte il destino può essere crudele. Come accaduto sabato 30 luglio sulla storica pista di, in Inghilterra, dove un commissario di gara volontario è morto per essere stato investito da un'auto uscita di pista. L'incidente è avvenuto durante una gara del British Automobile ...IL LUTTO La famiglia del motorsport è a lutto per la tragica scomparsa di un commissario di percorso. È accaduto ieri, sabato 31 luglio 2021, sulla pista inglese di, teatro nel fine settimana di una serie di rievocazioni storiche con auto da turismo delle più disparate epoche. Durante una delle numerose gare del weekend, organizzato dall'automobile ...Il mondo del motorsport è a lutto: una Ford Escort si ribalta in pista a Brands Hatch e travolge uno sfortunato marshal, correttamente nella sua postazione a bordo pista. Inutili i soccorsi ...Un marshal ha perso la vita dopo essere stato colpito da una vettura turismo, entrata in contatto con un'altra macchina sul rettilineo di partenza e arrivo di Brands Hatch.