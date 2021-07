Usa, sasso colpisce il parabrezza di un'auto: morta bimba di 10 anni (Di sabato 31 luglio 2021) Una bambina di 10 anni, Kambrie Horsley , è morta dopo essere stata colpita in testa da un sasso caduto sul parabrezza dell'auto del padre. E' accaduto nell'Idaho, Stati Uniti . Kambrie era in viaggio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 luglio 2021) Una bambina di 10, Kambrie Horsley , èdopo essere stata colpita in testa da uncaduto suldell'del padre. E' accaduto nell'Idaho, Stati Uniti . Kambrie era in viaggio ...

Advertising

startwoooork : Vabbe diciamo che Stefania usa sempre questa tattica di tirare il sasso e poi nascondere la mano....per poi dire io… - Esterin62237737 : RT @Love____unicorn: IL SASSO La persona distratta vi è inciampata. Quella violenta lo usa come proiettile. L’imprenditore lo usa per cos… - MariaRo51490621 : RT @Love____unicorn: IL SASSO La persona distratta vi è inciampata. Quella violenta lo usa come proiettile. L’imprenditore lo usa per cos… -