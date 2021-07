Tokyo 2020, Testa battuta in semifinale: è bronzo (Di sabato 31 luglio 2021) Irma Testa è medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurra si fema in semifinale battuta dalla filippina Petecio, 29enne oro mondiale nel 2019 e argento nel 2014. Più tecnica l'atleta campana. Più potente la campionessa mondiale in carica che, dopo aver fatto una prima ripresa attendista che i giudici hanno aggiudicato all'azzurra, ha sfoderato precisione e potenza nel secondo e terzo round portando colpi potenti e precisi. Alla fine Nasthy Petecio supera Irma Testa. Vittoria per split decision, 4-1: 29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 28-29. Per l'Ialia si tratta ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 31 luglio 2021) Irmaè medaglia dialle Olimpiadi di. L'azzurra si fema indalla filippina Petecio, 29enne oro mondiale nel 2019 e argento nel 2014. Più tecnica l'atleta campana. Più potente la campionessa mondiale in carica che, dopo aver fatto una prima ripresa attendista che i giudici hanno aggiudicato all'azzurra, ha sfoderato precisione e potenza nel secondo e terzo round portando colpi potenti e precisi. Alla fine Nasthy Petecio supera Irma. Vittoria per split decision, 4-1: 29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 28-29. Per l'Ialia si tratta ...

