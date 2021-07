Tampone obbligatorio per entrare in Germania da agosto (Di sabato 31 luglio 2021) . Tutte le ultime novità. La variante Delta del Coronavirus imperversa in tutta Europa, con un balzo in alto dei contagi, tanto che in Italia si parla già di quarta ondata, e riportando l’emergenza anche in quelle zone turistiche che solo fino a poche settimane fa si erano L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 31 luglio 2021) . Tutte le ultime novità. La variante Delta del Coronavirus imperversa in tutta Europa, con un balzo in alto dei contagi, tanto che in Italia si parla già di quarta ondata, e riportando l’emergenza anche in quelle zone turistiche che solo fino a poche settimane fa si erano L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Agenzia_Italia : Dal 1 agosto per entrare in Germania sarà obbligatorio il tampone - ninazilli : Lo sapevate che il #greenpass viene rilasciato anche con un semplice tampone negativo entro le 48h? Così peró non c… - ValeNappi : Comunque al posto del green pass proporrei un tampone anale obbligatorio. - Cla___________ : @62Grama @foresta233 Il concetto è che formalmente il vaccino non è obbligatorio ma nella pratica lo è perché senza… - Graziel90485167 : @doluccia16 @Gianmar26145917 Attenzione Il green pass si ottiene anche con il tampone nelle 24 ore precedenti, ob… -