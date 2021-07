Rinnovo Kessie, accordo sempre più vicino: le ultime in casa Milan (Di sabato 31 luglio 2021) Kessie, incontro in settimana tra il Milan e l’agente: accordo vicino sulla base della cifra richiesta dal giocatore grazie ai bonus accordati Kessie, incontro tra il Milan e l’agente: accordo vicino sulla base della cifra richiesta dal giocatore grazie ai bonus accordati. Nella giornata di giovedì l’incontro avvenuto ieri tra il ds Massara e l’agente Atangana mentre il giocatore è a Tokyo. CONTRO LA SPAGNA- Il ds Massara e Atangana si sono visti a Bologna, poi il contatto telefonico con Maldini. Quota 6 milioni sarà superata con i bonus. Gazzetta dello ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021), incontro in settimana tra ile l’agente:sulla base della cifra richiesta dal giocatore grazie ai bonus accordati, incontro tra ile l’agente:sulla base della cifra richiesta dal giocatore grazie ai bonus accordati. Nella giornata di giovedì l’incontro avvenuto ieri tra il ds Massara e l’agente Atangana mentre il giocatore è a Tokyo. CONTRO LA SPAGNA- Il ds Massara e Atangana si sono visti a Bologna, poi il contatto telefonico con Maldini. Quota 6 milioni sarà superata con i bonus. Gazzetta dello ...

