"Oppini ride di fro**o e ricch**ne", le risposte di Tommaso Zorzi confermano la rottura (Di sabato 31 luglio 2021) Non c'è verso di fare andare avanti l'amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Nelle ultime ore, nuovi capitoli sono stati scritti e il finale sembra essere tutt'altro che lieto, a tal punto da assistere al defollow dell'influencer sul profilo Instagram del figlio di Alba Parietti. Pare che l'evento che ha scatenato questa brusca reazione sia legato a un video domestico di Oppini, nel quale ride dell'utilizzo della parola "ricch**ne". E, i fan aggiungono, in passato avrebbe pensato bene di stravolgere la F-word in uno scambio di messaggi con amici, trasformando 'Fro*io" in ...

