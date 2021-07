Malore Curreri, Marco Masini: “Forza amico mio!!!” (Di sabato 31 luglio 2021) Marco Masini live streaming – ph Luca BrunettiFIRENZE – “Forza amico mio!!!”. Con queste poche parole, pubblicate sulla sua pagina Facebook, Marco Masini (foto) fa gli auguri di pronta guarigione a Gaetano Curreri, leader degli Stadio. Il cantante ieri sera ha avuto un infarto mentre si stava esibendo a San Benedetto del Tronto, finendo all’ospedale. In base a quanto comunicato dagli Stadio sul loro account ufficiale, Curreri adesso sta già meglio ed è fuori pericolo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 31 luglio 2021)live streaming – ph Luca BrunettiFIRENZE – “”. Con queste poche parole, pubblicate sulla sua pagina Facebook,(foto) fa gli auguri di pronta guarigione a Gaetano, leader degli Stadio. Il cantante ieri sera ha avuto un infarto mentre si stava esibendo a San Benedetto del Tronto, finendo all’ospedale. In base a quanto comunicato dagli Stadio sul loro account ufficiale,adesso sta già meglio ed è fuori pericolo. L'articolo L'Opinionista.

