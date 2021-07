Giustizia, Mannino: ‘Draghi taumaturgico ha fatto il miracolo, ma questa è una non riforma (Di sabato 31 luglio 2021) “Il taumaturgo draghi, anche perché non sostenuto da altri santi, ha fatto il miracolo possibile. Ha rabberciato un compromesso per superare il pasticcio della Bonafede. Ma questa è una non riforma della Giustizia”. Lo ha detto all’Adnkronos l’ex ministro democristiano Calogero Mannino commentando la riforma Cartabia. Mannino, dopo quella che ha definito una “odissea giudiziaria lunga quasi trenta anni”, è stato sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa prima e poi per il processo sulla trattativa tra Stati e mafia, ed è sempre stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 31 luglio 2021) “Il taumaturgo draghi, anche perché non sostenuto da altri santi, hailpossibile. Ha rabberciato un compromesso per superare il pasticcio della Bonafede. Maè una nondella”. Lo ha detto all’Adnkronos l’ex ministro democristiano Calogerocommentando laCartabia., dopo quella che ha definito una “odissea giudiziaria lunga quasi trenta anni”, è stato sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa prima e poi per il processo sulla trattativa tra Stati e mafia, ed è sempre stato ...

Advertising

StraNotizie : Giustizia, Mannino: 'Draghi taumaturgico ha fatto il miracolo, ma questa è una non riforma - zazoomblog : Giustizia: Mannino ‘Draghi taumaturgico ha fatto il miracolo ma questa è una non riforma’ - #Giustizia: #Mannino #… - TV7Benevento : Giustizia: Mannino, 'Draghi taumaturgico ha fatto il miracolo, ma questa è una non riforma'... -