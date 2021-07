Due morti in una petroliera nel Mar Arabico. Nel non-incidente c’entrano i Pasdaran? (Di sabato 31 luglio 2021) Ci sono due morti a bordo, un britannico e un romeno, mentre il tanker per prodotti petroliferi “M/T Mercer Street” viaggia scortato dal gruppo da battaglia della “USS Ronald Reagan” verso il porto emiratino di Fujairah. Era partito da Dar Es Salam, in Tanzania, ma poco prima di entrare nel Golfo dell’Oman e risalire il Golfo Persico ha subito quello che viene definito un “incident”. Il termine virgolettato fa parte di una scelta semantica precisa: in certe situazioni prima di ufficializzare l’accaduto si sceglie un termine neutro. Lo ha fatto per prima la Zodiac Maritime, società londinese che gestisce il cargo giapponese battente bandiera liberiana. Quello che è avvenuto ... Leggi su formiche (Di sabato 31 luglio 2021) Ci sono duea bordo, un britannico e un romeno, mentre il tanker per prodotti petroliferi “M/T Mercer Street” viaggia scortato dal gruppo da battaglia della “USS Ronald Reagan” verso il porto emiratino di Fujairah. Era partito da Dar Es Salam, in Tanzania, ma poco prima di entrare nel Golfo dell’Oman e risalire il Golfo Persico ha subito quello che viene definito un “incident”. Il termine virgolettato fa parte di una scelta semantica precisa: in certe situazioni prima di ufficializzare l’accaduto si sceglie un termine neutro. Lo ha fatto per prima la Zodiac Maritime, società londinese che gestisce il cargo giapponese battente bandiera liberiana. Quello che è avvenuto ...

