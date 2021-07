Atletica: Jacobs vola nei 100. Va in finale ed è record italiano (Di sabato 31 luglio 2021) Un marziano potrebbe atterrare su un pianeta a noi sconosciuto,quello degli uomini che sfidano la velocità. Lui è Marcel Lamont Jacobs e la pista dei 100 metri è il sacrario dei jet in maglietta e ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 31 luglio 2021) Un marziano potrebbe atterrare su un pianeta a noi sconosciuto,quello degli uomini che sfidano la velocità. Lui è Marcel Lamonte la pista dei 100 metri è il sacrario dei jet in maglietta e ...

Eurosport_IT : ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????? Record italiano, batteria vinta e semifinale dei 100m con 9'94! SPAZIALEEEEEE!… - Eurosport_IT : VOLA MARCELL, VOLAAAAA!!! ?????? Alla prima gara Olimpica in carriera, Jacobs stampa il record italiano sui 100m in b… - Eurosport_IT : Signori, ecco il nuovo record italiano sui 100m ??????????????? #Athletics #ItaliaTeam #Tokyo2020 #Jacobs #Atletica - jedizambetta : RT @Eurosport_IT: Signori, ecco il nuovo record italiano sui 100m ??????????????? #Athletics #ItaliaTeam #Tokyo2020 #Jacobs #Atletica - CCokina12 : RT @Eurosport_IT: VOLA MARCELL, VOLAAAAA!!! ?????? Alla prima gara Olimpica in carriera, Jacobs stampa il record italiano sui 100m in batteri… -