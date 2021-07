Uomini e Donne gossip, polemiche per il nudo integrale di Gianni Sperti (Di venerdì 30 luglio 2021) Grazie al suo passato da ballerino professionista, Gianni Sperti ha un bellissimo fisico anche oggi che ha superato la cinquantina. E non esita a mostrarlo. Sì, perché qualche ora fa, su Instagram, l’opinionista di Uomini e Donne ha pubblicato una foto artistica di nudo integrale che ha lasciato letteralmente senza parole i suoi fan, zittendo gli haters che l’hanno sempre preso in giro per i suoi presunti ritocchini al viso. gossip Uomini e Donne, su Instagram Gianni Sperti si mostra completamente ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 30 luglio 2021) Grazie al suo passato da ballerino professionista,ha un bellissimo fisico anche oggi che ha superato la cinquantina. E non esita a mostrarlo. Sì, perché qualche ora fa, su Instagram, l’opinionista diha pubblicato una foto artistica diche ha lasciato letteralmente senza parole i suoi fan, zittendo gli haters che l’hanno sempre preso in giro per i suoi presunti ritocchini al viso., su Instagramsi mostra completamente ...

Coninews : Che forza i nostri ragazzi! ??La 4x100 mista uomini e ???????la 4x100 mista donne sono in FINALE! Nell’ultima giornat… - istsupsan : ??#VACCINI E SORVEGLIANZA #COVID19: ONLINE TERZO REPORT DI ANALISI CONGIUNTA ?si conferma beneficio per tutte le… - ItalianAirForce : #InternationalFriendshipDay - Giornata internazionale dell'amicizia Complicità e condivisione sono il segreto per l… - jaysembrace : RT @photofyoo: dobbiamo essere obbiettivi: ma quando la violenza sulle donne, i femminicidi, le molestie messe in atto da uomini sono all’o… - tpwkcecilia : @niallsfanx odio gli uomini ariete ma le donne??????????????? -