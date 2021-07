Sulla giustizia Conte e i 5 Stelle si piegano a Draghi e dagli Usa applaudono Super Mario

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tanto rumore per nulla. Come anticipato nei giorni scorsi da TPI,riforma Cartabia il trumpiano “Giuseppi”avrebbe tirato la corda fino a quando avrebbe potuto (in attesa di un “ntino”) per poi piegare la testa di fronte al bideniano. E così è stato. Alla fine è arrivata la retromarcia del Movimento 5. Il “ringraziamento” più importante al Presidente del Consiglio arriva a notte fonda da oltreoceano via New York Times. “Il ‘riparatore’ dell’Italia cerca di riparare il travagliato sistema giudiziario e anche la sua politica”. Con questo titolo, in un ...

Tra le ragioni del rinvio ci sarebbe anche la necessità di trovare un equilibrio nella maggioranza sulla riforma della giustizia presentata dalla ministra Marta Cartabia. Palazzo Chigi non ha infatti ... Il compromesso sulla riforma della giustizia è arrivato dopo oltre otto ore di trattative estenuanti. Incontri e telefonate alla fine hanno evitato un pericoloso strappo che avrebbe messo a serio rischio il governo ... Il decreto legge andrà in aula per l'approvazione: c'è la prescrizione per i processi lunghi ma il sistema della 'proroga' salverà dalla improcedibilità quelli per i reati di mafia e terrorismo ...