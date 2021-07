Perisic per Florenzi: non è un’idea di scambio, ma fantamercato (Di venerdì 30 luglio 2021) Ivan Perisic alla Roma. Alessandro Florenzi all’Inter. Per molti è molto più di un’idea di scambio, al punto che in questi minuti vengono dedicate addirittura trasmissione radiofoniche sull’argomento. “A me risulta che sia una cosa in piedi..” e avanti con bla-bla-bla. Per il rispetto che si deve a chi cerca notizie attendibili ci sembra il caso di chiarire: Perisic per Florenzi non è un’idea di scambio, ma più semplicemente fantamercato. Florenzi troverà una soluzione dopo il rientro alla Roma dal prestito con il Paris ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Ivanalla Roma. Alessandroall’Inter. Per molti è molto più didi, al punto che in questi minuti vengono dedicate addirittura trasmissione radiofoniche sull’argomento. “A me risulta che sia una cosa in piedi..” e avanti con bla-bla-bla. Per il rispetto che si deve a chi cerca notizie attendibili ci sembra il caso di chiarire:pernon èdi, ma più semplicementetroverà una soluzione dopo il rientro alla Roma dal prestito con il Paris ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Perisic per #Florenzi: zero chance - GoalItalia : Perisic per Florenzi: contatti già avviati, Inter e Roma lavorano allo scambio ?? - Manseo86 : @piliani_zaolo @Michael19084 @LucaMarelli72 @ZZiliani @FIGC Esempio: se in Inter-Juve vai a rivedere tutti gli epis… - arlottoak : RT @Ceruzinho: -L’offerta che dicono è letteralmente no sense, in quanto supera di poco il prezzo speso -Lo stipendio è sostanzioso ma cont… - interchannel_ic : -