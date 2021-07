Molestie alle alunne, arrestato assistente scolastico (Di venerdì 30 luglio 2021) I carabinieri della stazione parmense di Salsomaggiore Terme hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un assistente di laboratorio di una scuola, accusato di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) I carabinieri della stazione parmense di Salsomaggiore Terme hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di undi laboratorio di una scuola, accusato di ...

