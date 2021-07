Investita da un'auto mentre attraversa la strada, muore una donna. La frazione sotto choc (Di venerdì 30 luglio 2021) CINGOLI - Investita da un'auto, una donna di 85 anni è morta a Cingoli. E' successo nel pomeriggio nella frazione Grottaccia. L'anziana stava attraversando la strada all'interno del centro abitato ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 30 luglio 2021) CINGOLI -da un', unadi 85 anni è morta a Cingoli. E' successo nel pomeriggio nellaGrottaccia. L'anziana stavando laall'interno del centro abitato ...

