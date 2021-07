GP Ungheria | Libere 2 | doppietta Mercedes con Bottas primo davanti a tutti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 luglio 2021)super, mentre le Red Bull inseguono più a fatica. Almeno in questa sessione. Il GPha terminato le2 ponendoa tutte le altre vetture quelle guidate da Valtteri) ed il campione del mondo in carica Lewis Hamilton. Chiude il podio virtuale Max Verstappen, attuale leader del Mondiale 2021 ed avversario giurato del corridore britannico. Bene l’Alpine, con Esteban Ocon a ridosso dei tre gradini più importanti. Molto indietro, invece, le due Ferrari: in questo step, Charles Leclerc si è piazzato undicesimo mentre Carlos Sainz dodicesimo. GP ...