Giustizia | Giorgetti | per fortuna chiude sempre Draghi

(Di venerdì 30 luglio 2021) "Chi ha vinto e chi ha perso sulla riforma della? Direi un pareggio ma con la vecchia regola del gol in trasferta. Quindi va bene così". Lo ha detto al Giffoni Film Festival il ministro per ...

Agenzia ANSA

Lo ha detto al Giffoni Film Festival il ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarloin merito all'approvazione della riforma della. "Supporto fondamentale? No, penso che di ......hanno pochi dubbi all'indomani dell'accordo in Consiglio dei ministri sulla riforma della... Dario Franceschini e Andrea Orlando per il Pd, e Giancarloper la Lega, che ha suggerito ..."Chi ha vinto e chi ha perso sulla riforma della giustizia? Direi un pareggio ma con la vecchia regola del gol in trasferta. Quindi va bene così". (ANSA) ...Giustizia, vincono Draghi, Di Maio, Orlando, Franceschini e Giorgetti. Ma per Cartabia il Quirinale è un miraggio ...