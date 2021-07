Fud – Bottega sicula – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 31 luglio 2021) Fud –Via Casale, 8 – 20144Tel. 02/36527297 Sito Internet: www.fud.it Tipologia: street food siciliano Prezzi: patatine e fritti 6,50/7,50€, panini, “amburgher e oddog” 6,50/16,50€ Giorno di chiusura: mai OFFERTAI siciliani si sa, sono persone generose e se non ne avete esperienza diretta, venite in questo locale per verificarlo: simpatia, calore e soprattutto porzioni che dire abbondanti è dir poco! Non lasciatevi tentare da tutte le proposte del menù, se non volete che avanzi qualcosa, soprattutto se, come nel nostro caso, nell’attesa del panino ordinate anche uno stuzzichino. Impresa difficile certo, perché le ...