Flavio Insinna sulla compagna: “Quando parte la casa si spegne”. (Di venerdì 30 luglio 2021) Il conduttore Flavio Insinna ha, per la prima volta, espresso tutto il suo amore alla fidanzata Adriana. Ecco le su dolci parole. Flavio Insinna e Adriana Riccio (ilsussidiario.net)Il conduttore di Affari tuoi e Adriana Riccio si conobbero proprio in occasione di una delle puntate del programma. Fu un vero e proprio colpo di fulmine, Insinna si innamorò della concorrente e da allora i due sono diventati inseparabili. La coppia ci ha sempre tenuto a mantenere una certa privacy, ed è proprio per questo che le parole che Insinna ha riservato alla compagna ... Leggi su formatonews (Di venerdì 30 luglio 2021) Il conduttoreha, per la prima volta, espresso tutto il suo amore alla fidanzata Adriana. Ecco le su dolci parole.e Adriana Riccio (ilsussidiario.net)Il conduttore di Affari tuoi e Adriana Riccio si conobbero proprio in occasione di una delle puntate del programma. Fu un vero e proprio colpo di fulmine,si innamorò della concorrente e da allora i due sono diventati inseparabili. La coppia ci ha sempre tenuto a mantenere una certa privacy, ed è proprio per questo che le parole cheha riservato alla...

Advertising

antonellaa262 : Ginevra Pasini, anticipazioni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi spalla di Flavio Insinna a il Pranzo è S… - Susanna05662273 : RT @ZicaEliana: La Befana,Babbo Natale e i suoi Aiutanti,ESISTONO!!!?? Parola di Flavio Insinna e Ginevra Pisani!!!???? #IlPranzoeServito http… - RosaG730 : Lungo l'elenco delle donne e degli uomini di spettacolo che hanno partecipato con messaggi video: da Vasco Rossi a… - ZicaEliana : La Befana,Babbo Natale e i suoi Aiutanti,ESISTONO!!!?? Parola di Flavio Insinna e Ginevra Pisani!!!????… - nicolasavoia : Signori e signore, boh, io fatico a sorridere con Flavio Insinna... quella di fianco ride come una non so che, vabbè #ilpranzoèservito -