Cina, balzo record per l'export del made in Italy (Di venerdì 30 luglio 2021) Nei primi sei mesi del 2021, secondo il report dell'Ufficio di Statistica della Dogana cinese, l' interscambio commerciale tra Cina e Italia ha raggiunto i 34,93 miliardi di dollari, con un aumento del 46,5% su base annua. In questo contesto – scrive MF – la vendita del made in Italy in Cina ha raggiunto quota 15,48 miliardi, con un incremento straordinario del 72,2% su base annua, mentre l' export della Cina in Italia ha sfiorato i 19,5 miliardi, il 31% in più rispetto alla prima metà del 2020. Inoltre, nel confronto con i principali Paesi membri dell' Ue, sia l'interscambio commerciale tra i due Paesi ...

