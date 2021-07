Se l’identità di genere cancella la scienza (Di giovedì 29 luglio 2021) Il trans attivismo sta diventando consenso scientifico. Secondo l’American Psychological Association, “sesso alla nascita” è ora considerato “denigratorio. Il National Institutes of Health, il Cdc e la Harvard Medical School hanno cancellato il sesso biologico e abbracciato l’identità di genere”. L’American Academy of Pediatrics ha raccomandato ai pediatri di “affermare” il genere scelto dai pazienti senza tenere conto della salute mentale, della storia famigliare, dei traumi o della pubertà. E’ la storia raccontata da Katie Herzog sulla newsletter dell’ex giornalista del New York Times, Bari Weiss: “Le scuole di medicina ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 luglio 2021) Il trans attivismo sta diventando consenso scientifico. Secondo l’American Psychological Association, “sesso alla nascita” è ora considerato “denigratorio. Il National Institutes of Health, il Cdc e la Harvard Medical School hannoto il sesso biologico e abbracciatodi”. L’American Academy of Pediatrics ha raccomandato ai pediatri di “affermare” ilscelto dai pazienti senza tenere conto della salute mentale, della storia famigliare, dei traumi o della pubertà. E’ la storia raccontata da Katie Herzog sulla newsletter dell’ex giornalista del New York Times, Bari Weiss: “Le scuole di medicina ...

