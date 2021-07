Raggi: in Procura per autobus in fiamme, sempre autocombustione? (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – “Sugli autobus in fiamme so che c’è anche la Procura sopra, quindi non mi pronuncio. Non si possono avere autobus di 20 anni e li stiamo sostituendo, ma ci è venuto il dubbio e quindi sia noi che Atac siamo andati in Procura a sporgere denuncia. È un po’ singolare, come il rogo del Tmb Salario o quello bloccato per fortuna a Rocca Cencia o i mille cassonetti andati a fuoco. Sono tutti fenomeni di autocombustione?”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un’intervista a Radio Cusano Campus. Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – “Sugliinso che c’è anche lasopra, quindi non mi pronuncio. Non si possono averedi 20 anni e li stiamo sostituendo, ma ci è venuto il dubbio e quindi sia noi che Atac siamo andati ina sporgere denuncia. È un po’ singolare, come il rogo del Tmb Salario o quello bloccato per fortuna a Rocca Cencia o i mille cassonetti andati a fuoco. Sono tutti fenomeni di?”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia, in un’intervista a Radio Cusano Campus.

Ultime Notizie dalla rete : Raggi Procura Rifiuti dei negozi non raccolti, così dirigenti Ama e Multiservizi aggiravano il sistema Bocche cucite invece da Ama e dalla sindaca Raggi che non hanno commentato né con una nota stampa, né con un Tweet l'operazione di Procura e carabinieri. ...

Discarica Albano può durare 8 mesi, Comune scrive a Procura Roma " La discarica di Albano può avere una durata più lunga dei 6 mesi previsti dall'ordinanza che Virginia Raggi, nella sua veste di sindaca Metropolitana, ha firmato la settimana scorsa per farla riaprire. In una lettera inviata anche al prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, la Ecoambiente, società ...

Il cellulare di Presta ai raggi X: i pm cercano le chat con Renzi Per la Procura di Roma alcuni dei rapporti contrattuali tra Matteo Renzi e la Arcobaleno Tre srl (la società di cui è amministratore unico Niccolò Presta, figlio di Lucio, l’agente dei vip) sarebbero ...

