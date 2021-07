Procuratore Greco attacca pm Storari | ' slealtà e menzogne'

Advertising

fattoquotidiano : Caso Amara, il pm Storari deposita memoria al Csm. Il procuratore capo Greco: “Gravi e infondate accuse” - massimoneri90 : Caso Amara, il pm Storari deposita memoria al Csm. Il procuratore capo Greco: “Gravi e infondate accuse” - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Caso Amara, il pm Storari deposita memoria al Csm. Il procuratore capo Greco: “Gravi e infondate accuse” - anto5stars : RT @fattoquotidiano: Caso Amara, il pm Storari deposita memoria al Csm. Il procuratore capo Greco: “Gravi e infondate accuse” - Virus1979C : RT @fattoquotidiano: Caso Amara, il pm Storari deposita memoria al Csm. Il procuratore capo Greco: “Gravi e infondate accuse” -

Ultime Notizie dalla rete : Procuratore Greco

Così in una lettera inviata per mail ai pm della Procura di Milano ilFrancesco'attacca' il pm Paolo Storari alla vigilia dell'udienza in commissione disciplinare del Csm che dovrà ...... l'aver 'divulgato i verbali ' di Amara a Davigo nell'aprile 2020 violando il segreto d'ufficio, in più un 'comportamento gravemente scorretto nei confronti' dele dell'aggiunto ..."Altro è difendersi, altro è lanciare gravi ed infondate accuse, dopo essere venuti meno ai più elementari principi di lealtà nei confronti di chi ha la responsabilità di dirigere un ufficio, non aste ...Il pm di Milano Paolo Storari ha depositato alla commissione disciplinare del Csm un’articolata memoria per rispondere punto per punto alle tre incolpazioni formulate dal pg della Cassazione Giovanni ...