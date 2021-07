Matt Bomer e Michelle Monaghan star della serie Echoes

(Di giovedì 29 luglio 2021) Netflix ha ordinato la produzione, progetto che ha come protagonistisaranno i protagonisti, ladi genere thriller prodotta per Netflix. Il progetto è sviluppato da Brian Yorkey, ex showrunner di Tredici, ed è creato e scritto da Vanessa Gazy. Insi racconta la storia di Leni e Gina, due gemelle interpretate da ...

e Michelle Monaghan saranno i protagonisti della serie Echoes , la serie di genere thriller prodotta per Netflix . Il progetto è sviluppato da Brian Yorkey, ex showrunner di Tredici, ed è ...Al di fuori degli zombie, Powell è stata sceneggiatrice del poliziesco procedurale White Collar cone ha creato il thriller fantascientifico distopico The Feed. In una recente intervista ...The Sinner 3 ci è proprio sfuggita e allora dobbiamo assolutamente rimediare e parlarti della terza stagione di questa serie crime antologica ...American Horror Story torna, finalmente, con uno spin-off questa estate: a rivelarlo è stata FX in un trailer da poco uscito che rende noto anche alcuni ...