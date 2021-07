Internet e la Cyber Censura: alcune nozioni di base (Di giovedì 29 luglio 2021) Nel corso della storia, il tema della Censura ha da sempre minacciato la libertà di espressione e l’anticonformismo di numerosi giornalisti e scrittori La diffusione di Internet sui dispositivi mobili e tra le fasce d’età più piccole, ha fatto emergere un grosso ostacolo riguardante i contenuti a cui milioni di utenti sono esposti online. Il riconoscimento di questo problema, ha portato alla riflessione sui limiti del web e alla presa di provvedimenti che tutelano gli utenti. Alcuni di questi provvedimenti prevedono la Cyber Censura, ovvero un’attività di filtraggio o di blocco sui contenuti sensibili o ... Leggi su zon (Di giovedì 29 luglio 2021) Nel corso della storia, il tema dellaha da sempre minacciato la libertà di espressione e l’anticonformismo di numerosi giornalisti e scrittori La diffusione disui dispositivi mobili e tra le fasce d’età più piccole, ha fatto emergere un grosso ostacolo riguardante i contenuti a cui milioni di utenti sono esposti online. Il riconoscimento di questo problema, ha portato alla riflessione sui limiti del web e alla presa di provvedimenti che tutelano gli utenti. Alcuni di questi provvedimenti prevedono la, ovvero un’attività di filtraggio o di blocco sui contenuti sensibili o ...

Advertising

cybersec_feeds : RT @cybersecitalia: 'C’è una realtà che vede internet e le infrastrutture informatiche nazionali come bersagli di una nuova guerra asimmetr… - CyberSecHub0 : RT @cybersecitalia: 'C’è una realtà che vede internet e le infrastrutture informatiche nazionali come bersagli di una nuova guerra asimmetr… - cybersecitalia : 'C’è una realtà che vede internet e le infrastrutture informatiche nazionali come bersagli di una nuova guerra asim… - ruisseau : passaparola adesso: Importantissimo: Cesare Sacchetti: Una sorta di blackout di Internet ha provocato l'oscuramento… - ruisseau : passaparola adesso: Importantissimo: Cesare Sacchetti: Una sorta di blackout di Internet ha provocato l'oscurament… -