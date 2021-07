Insulti a Ronaldo | lo speaker del Porto dovrà risarcirlo | multa salata!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Insulti Ronaldo

Corriere dello Sport

Una multa di 1430 euro : questo è quanto dovrà pagare lo speaker del Porto Fernando Saul per aver insultato sui social Cristiano, come riporta A Bola. Dopo il passaggio dei quarti di Champions ottenuto dal Porto ai danni della Juventus, Saul in due storie Instagram poi cancellate aveva rivolto a CR7 e alla sua ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Qualche giorno fa erano al patron del Real Madrid, Florentino Perez, in cui venivano insultati pesantemente l'ex stella dei blancose l'allenatore Mourinho. Ma nei giorni seguenti El Confidencial ha continuato con gli audio pubblicati che riguardano anche altri: da Casillas - estremo difensore e simbolo del Madrid - a Figo.Ronaldo dovrà essere risarcito dallo speaker del Porto dopo gli insulti ricevuti da lui via social. Cosa è successo Ronaldo dovrà essere risarcito dallo speaker del Porto dopo gli insulti ricevuti da ...Il vicepresidente bianconero: «Dybala? Nei prossimi giorni ci sarà un incontro. E Chiellini è in vacanza, lasciamolo riposare, poi parleremo» ...