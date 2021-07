GF Vip | Alfonso Signorini punta a Raz Degan che piace sempre a tutte

(Di giovedì 29 luglio 2021) La nuova edizione del Grande Fratello Vip si preannuncia scoppiettante:vuole solo il meglio. Il nome di Razè (quasi) certo: un’indiscrezione che non può che renderci felici. Ormai, manca pochissimo al GF Vip. Siamo agli sgoccioli di una lunga attesa, con l’ultima edizione (vinta da Tommaso Zorzi) che ha registrato ascolti da record. Conal timone, possiamo aspettarci fuoco e fiamme, soprattutto perché, oltre Raz, potrebbero entrare anche Pamela Prati e Raffaella Fico. Classe 1968, attore, regista, documentarista ed ex modello, Razin televisione dà il suo meglio. ...

Stefano sorride insieme al papà, la produttrice 47enne, prossima opinionista del GFdiSignorini , lo riprende in video e gli scatta molte foto che poi condivide sul social. Anche lei gli ...Ma sarà vero? A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato Alberto Dandolo su Oggi asserendo senza tanti giri di parole che purtroppo Walter Zenga non sarà nel cast del GFdi...Stefano Bonolis, il figlio ‘americano’ di Paolo Bonolis, è felice a Fornentera con il padre. Il quasi 37enne che il conduttore ha avuto dall’ex moglie Diane Zoeller, il secondogenito, dopo Martina, 39 ...Walter Zenga non sarà nel cast della prossima edizione del GF Vip. Dandolo: "Niente 'casa' per lui" Alberto Dandolo ha una sua rubrica sul magazine Oggi ...