Flop protesta dei ristoratori contro Green Pass, De Luca: “Ha vinto razionalità” (VIDEO) (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Ha vinto la razionalità contro la stupidità”: così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato il Flop della protesta dei ristoratori contro il Green Pass. “Ha prevalso la logica della sicurezza: io se devo andare in un ristorante e so che sono tutti vaccinati– ha detto De Luca, a margine della sua presenza Cetara per l’inaugurazione del nuovo impianto di depurazione- non solo vado io ma porto tutta la famiglia”. Ieri la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Halala stupidità”: così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha commentato ildelladeiil. “Ha prevalso la logica della sicurezza: io se devo andare in un ristorante e so che sono tutti vaccinati– ha detto De, a margine della sua presenza Cetara per l’inaugurazione del nuovo impianto di depurazione- non solo vado io ma porto tutta la famiglia”. Ieri la ...

Ultime Notizie dalla rete : Flop protesta Palermo, flop della manifestazione anti green pass Ma a Palermo la protesta si è rivelata un flop dal punto di vista della partecipazione. Dalle 20 in Piazza Pretoria, un gruppo di persone si è riunito per partecipare alla manifestazione. Ma l'...

'Vaccinarsi è un dovere morale' Un flop le manifestazioni di no vax e anti Green pass organizzate ieri in tutta Italia, con ... In Iran da più di due settimane si protesta per la scarsità d'acqua. Negli ultimi giorni le manifestazioni ...

Sfilano Sgarbi, Borghi e Pillon: ma la protesta dei No vax è un flop La Repubblica Palermo, flop della manifestazione anti green pass VIDEO Palermo – Il Comitato Libera Scelta ha organizzato fiaccolate contro il Green Pass in dodici città italiane, tra cui il capoluogo siciliano. All’iniziativa hanno aderito a livello nazionale alcuni par ...

Molinari si smarca dai colleghi leghisti: "Sbagliato andare a protestare in piazza con i no vax." Il capogruppo della Lega alla Camera: "Io non ci sono andato, ma ritengo sia libera la scelta di manifestare e di esprimere un pensiero" ...

