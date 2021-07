Diletta Leotta scia sulla neve in dolce compagnia: fuga d’amore? Chi è il fortunato (Di giovedì 29 luglio 2021) Le voci sulla fine della storia con Can Yaman sono ormai incontrollate. Diletta Leotta sceglie il silenzio, ma chi c’è con lei sulle montagne innevate? Non si parla d’altro ultimamente.… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 29 luglio 2021) Le vocifine della storia con Can Yaman sono ormai incontrollate.sceglie il silenzio, ma chi c’è con lei sulle montagne innevate? Non si parla d’altro ultimamente.… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Brixio651 : Diletta Leotta - Brixio651 : Diletta Leotta - ImpieriFilippo : RT @IQuotidiano: @CalcioFinanza ma dazn vuol dire Diletta Leotta? no perché non tutti sbavano dietro due bocce rifatte, quindi ogni tanto e… - IQuotidiano : @CalcioFinanza ma dazn vuol dire Diletta Leotta? no perché non tutti sbavano dietro due bocce rifatte, quindi ogni… - KwizkingAnthony : Diletta Leotta -