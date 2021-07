Zingaretti: progetto per sport in centri anziani (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – “Stiamo pensando a un grande progetto con i centri anziani per portare lì giovani allenatori e fare praticare sport dedicato agli anziani in tutti quartieri. Perché lo sport è anche prevenzione sul fronte della sanità”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della premiazione delle ragazze della Volleyro’ Casal de’ pèazzi di Roma. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – “Stiamo pensando a un grandecon iper portare lì giovani allenatori e fare praticarededicato agliin tutti quartieri. Perché loè anche prevenzione sul fronte della sanità”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola, a margine della premiazione delle ragazze della Volleyro’ Casal de’ pèazzi di Roma.

