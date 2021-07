Violenze nei confronti dei tesserati dell’Fc Giugliano, daspo per 18 ultrà (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Questore di Napoli ha emesso 18 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive calcistiche, per periodi da uno a cinque anni, nei confronti di altrettanti appartenenti alla tifoseria della squadra di calcio “FC Giugliano 1928“. Si tratta di persone che, da febbraio a giugno 2021, hanno posto in essere una serie di azioni violente nei confronti della dirigenza, dello staff tecnico e dei calciatori per influenzare le scelte tecniche della compagine sportiva e per costringere l’attuale dirigenza della società a dimettersi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Questore di Napoli ha emesso 18 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive calcistiche, per periodi da uno a cinque anni, neidi altrettanti appartenenti alla tifoseria della squadra di calcio “FC1928“. Si tratta di persone che, da febbraio a giugno 2021, hanno posto in essere una serie di azioni violente neidella dirigenza, dello staff tecnico e dei calciatori per influenzare le scelte tecniche della compagine sportiva e per costringere l’attuale dirigenza della società a dimettersi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

