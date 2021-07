Tegola per il Real Madrid: comunicato ufficiale, Milan a rischio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il comunicato ufficiale del club informa che il nuovo acquisto David Alaba è risultato positivo al test Covid-19. Quella alle porte potrebbe rivelarsi una stagione molto complicata per il Real Madrid, alle prese dopo tanto tempo con una vera rifondazione. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI! All’addio di Zinedine Zidane, sostituito in panchina Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ildel club informa che il nuovo acquisto David Alaba è risultato positivo al test Covid-19. Quella alle porte potrebbe rivelarsi una stagione molto complicata per il, alle prese dopo tanto tempo con una vera rifondazione. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI! All’addio di Zinedine Zidane, sostituito in panchina Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ilriformista : Altra tegola su #Arcuri dopo i flop Reithera, banchi a rotelle e mascherine cinesi (che ha portato all’indagine per… - sportli26181512 : Napoli, infortunio Demme: consulto medico a Villa Stuart per l'intervento chirurgico: Brutta tegola per Luciano Spa… - francang1950 : @travan28 La tegola la prende chi non osserva le regole...pensa se si sparge la voce che nel tal ristorante si pren… - CarlinoMacerata : Vertebra fratturata per Ciattaglia Tegola per la Santarelli Cingoli - psb_original : Pisa, tegola Beruatto: fuori per almeno 3 settimane #SerieB -