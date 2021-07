Stefania Orlando, l’amaro sfogo: “Vigliacchi, i sacrifici di una vita andati in fumo” (Di giovedì 29 luglio 2021) Stefania Orlando furiosa per quella che sta accadendo in Sardegna Da oltre due giorni la Sardegna brucia scatenando la preoccupazione e nello stesso tempo l’indignazione dell’opinione pubblica. E’ ormai certo che tali roghi non sono partiti da soli ma sono dolosi, ovvero c’è la mano dell’uomo. Tra i tanti che hanno detto la sua anche L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 29 luglio 2021)furiosa per quella che sta accadendo in Sardegna Da oltre due giorni la Sardegna brucia scatenando la preoccupazione e nello stesso tempo l’indignazione dell’opinione pubblica. E’ ormai certo che tali roghi non sono partiti da soli ma sono dolosi, ovvero c’è la mano dell’uomo. Tra i tanti che hanno detto la sua anche L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Stefania Orlando stupisce tutti: ma cos’ha fatto? - #Stefania #Orlando #stupisce #tutti: - ElenoirL7 : Io voglio andare in vacanza con Stefania Orlando e Margot - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Stefania Orlando in bikini fucsia - condusoioo : stefania orlando - Lolo00073248 : RT @danitrash77: Come immagino Stefania Orlando in questo drama: -