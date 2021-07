No green pass, Patuanelli: “Lega in piazza segnale devastante” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Totalmente sbagliata la partecipazione della Lega nella piazza no vax di stasera. Non ci si rende conto di quanto stiamo ancora oggi rischiando la recrudescenza della pandemia e dello sforzo del Governo nell’introdurre misure che possano consentire di lasciare aperte le attività produttive”. Lo dice il ministro delle Politiche agricole e capo deLegazione del M5S, Stefano Patuanelli, in riferimento alla fiaccolata contro il green pass che si è svolta questa sera a Roma a piazza del Popolo alla presenza di alcuni esponenti leghisti. “A scendere in piazza ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Totalmente sbagliata la partecipazione dellanellano vax di stasera. Non ci si rende conto di quanto stiamo ancora oggi rischiando la recrudescenza della pandemia e dello sforzo del Governo nell’introdurre misure che possano consentire di lasciare aperte le attività produttive”. Lo dice il ministro delle Politiche agricole e capo dezione del M5S, Stefano, in riferimento alla fiaccolata contro ilche si è svolta questa sera a Roma adel Popolo alla presenza di alcuni esponenti leghisti. “A scendere in...

Advertising

borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull’uso distorto e discriminatorio da parte dell’Italia… - borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - cambiamainulla : @GiuseppeConteIT Ci stanno piazzando l'obbligo vaccinale, se vale per scuola e mezzi pubblici varrá anche per il v… - chiarapellegri9 : RT @lameduck1960: Faccio notare che, prima del green pass, chi aveva una prenotazione in un albergo fuori regione era autorizzato a raggiun… -