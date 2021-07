Monza, Pereira: «Stroppa mi ha dato fiducia, ora voglio la Serie A» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pedro Pereira, nuovo giocatore del Monza, ha parlato ai canali ufficiali del club brianzolo. Le sue dichiarazioni Pedro Pereira, nuovo giocatore del Monza, ha parlato ai canali ufficiali del club brianzolo. «Il primo impatto è stato molto buono, sono stato accolto da un gruppo molto unito. Sono felice di essere arrivato qui. Stroppa? È un allenatore con idee e una profonda conoscenza del calcio. A Crotone mi ha aiutato molto a crescere, proverò a ripagare la sua fiducia e quella della società». OBIETTIVO – « La Serie A, dando tutto quello che ho». DANY MOTA – «Ho parlato ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pedro, nuovo giocatore del, ha parlato ai canali ufficiali del club brianzolo. Le sue dichiarazioni Pedro, nuovo giocatore del, ha parlato ai canali ufficiali del club brianzolo. «Il primo impatto è stato molto buono, sono stato accolto da un gruppo molto unito. Sono felice di essere arrivato qui.? È un allenatore con idee e una profonda conoscenza del calcio. A Crotone mi ha aiutato molto a crescere, proverò a ripagare la suae quella della società». OBIETTIVO – « LaA, dando tutto quello che ho». DANY MOTA – «Ho parlato ...

