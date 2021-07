Manuela e Luciano | primo selfie di coppia | Temptation Island 2021

Advertising

TemptationITA : Tra sorprese e sorrisi continua la conoscenza tra Manuela e Luciano ?? #TemptationIsland - CiraSepe4 : RT @omamma13: #TemptationIsland #Temptationsisland Io che vado a dormire sapendo che: Manuela sta con Luciano Ste e Claudia sono insiem… - ssonofalsa : @marysole77 @Cmarti_10 ma infatti ha luciano ha messo una storia e sta andando da manuela - lciae8 : Manuela cambia l’immagine profilo e mette una foto con Luciano -> Stefano e Federica pubblicano una storia in cui s… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Luciano

Tra, in particolare, è scattata proprio la scintilla e i due si sono lasciati andare a romantiche dediche e baci appassionati. La storia continua tutt'oggi e la coppia sta ...Selfie di coppia per: è amore dopo il reality A distanza di poche ore dalla messa in onda dell'ultima puntata del reality show in tv,sono tornati ad essere attivi ...Ecco il primo selfie di coppia della nel coppia che si è formata dopo la trasmissione Temptation Island 2021 Ieri ...Per la prima volta Flavio Insinna si è sbottonato: così vulcanico nelle conduzioni e nelle interpretazioni dei personaggi a cui ha dato volto e voce, il conduttore è sempre stato molto riservato sul l ...