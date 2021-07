Inter: Oriali vicino all'addio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Era ormai nell'aria da un pò tempo: ora manca solo l'ufficialità, ma le strade di Gabriele Oriali e l'Fc Internazionali sono ormai destinate a separarsi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a breve si consumerà ufficialmente l'addio. La motivazione è l'approccio diverso al lavoro di campo con l'arrivo di Simone Inzaghi: se Conte aveva voluto una gestione monocratica ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Era ormai nell'aria da un pò tempo: ora manca solo l'ufficialità, ma le strade di Gabrielee l'Fcnazionali sono ormai destinate a separarsi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a breve si consumerà ufficialmente l'. La motivazione è l'approccio diverso al lavoro di campo con l'arrivo di Simone Inzaghi: se Conte aveva voluto una gestione monocratica ...

Advertising

Gazzetta_it : Oriali, addio all'Inter: sarà team manager solo in Nazionale - pisto_gol : Dopo l’addio di #Antognoni alla Fiorentina , sembra certo quello di #Oriali all’Inter. Due Campioni del Mondo, due… - mr_kubra : RT @marifcinter: Lele #Oriali lascia l'#Inter, resterà a tempo pieno con la Nazionale di Roberto Mancini. Saranno direttamente i dirigenti,… - _i_n_d_i_o_33_ : RT @marifcinter: Lele #Oriali lascia l'#Inter, resterà a tempo pieno con la Nazionale di Roberto Mancini. Saranno direttamente i dirigenti,… - sabatinoc85 : @_MDelon Fuori dai coglioni è detto ad Oriali non a te. Chi decide di non continuare non lo fa per il bene dell’int… -