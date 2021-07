De Donno | sul web impazza la teoria del complotto | ' Lo hanno ammazzato'

(Di mercoledì 28 luglio 2021) A poche ore dalla tragica morte del medico, uno dei principali sostenitori della plasmoteria come arma contro il coronavirus, migliaia di utenti mettono in dubbio che si sia tolto la ...

Advertising

RobertaDeNegri1 : RT @MT_Meli_: Un pensiero al dottor De Donno, e ai suoi famigliari. È chiaro che, a prescindere dai pareri sul suo operato, questa fine tra… - AnnamariaBriola : RT @MT_Meli_: Un pensiero al dottor De Donno, e ai suoi famigliari. È chiaro che, a prescindere dai pareri sul suo operato, questa fine tra… - partimeasylover : RT @MT_Meli_: Un pensiero al dottor De Donno, e ai suoi famigliari. È chiaro che, a prescindere dai pareri sul suo operato, questa fine tra… - centocinque : RT @MT_Meli_: Un pensiero al dottor De Donno, e ai suoi famigliari. È chiaro che, a prescindere dai pareri sul suo operato, questa fine tra… - regole_senza : Premetto che non sono un novax... volevo sapere se sono arrivate le scuse x le cose gravissime dette in un recente… -

Ultime Notizie dalla rete : Donno sul

A poche ore dalla tragica morte del medico, uno dei principali sostenitori della plasmoteria come arma contro il coronavirus, migliaia di utenti mettono in dubbio che si sia tolto la ...Open si è occupato, in particolare nella sezione Fact - checking, della terapia basataplasma ...e primario del centro trasfusioni dell'ospedale di Mantova che lavorava insieme a Giuseppe De...L'ex pneumologo dell'Ospedale di Mantova, il Dr. Giuseppe De Donno, non ha retto alla pressione ed ha deciso di mettere fine alla propria vita: la notizia ...Incredulità, dolore e sgomento: chi lo conosceva ricorda il medico per la sua dedizione al lavoro e la sua profonda umanità ...