Covid: Piemonte senza decessi da un mese, stabili ricoveri (Di mercoledì 28 luglio 2021) Trentesimo giorno consecutivo senza decessi da Covid - 19, in Piemonte, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 150 nuovi casi di persone positive, l'1,1% dei 13.239 tamponi eseguiti. Gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Trentesimo giorno consecutivoda- 19, in, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 150 nuovi casi di persone positive, l'1,1% dei 13.239 tamponi eseguiti. Gli ...

Trentesimo giorno consecutivo senza decessi da Covid - 19, in Piemonte, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 150 nuovi casi di persone positive, l'1,1% dei 13.239 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 48 (32,0%). Stabili i ricoveri: ...

