Calciomercato Inter: occhi della Roma su Perisic. Idea scambio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato Inter: la Roma punta Ivan Perisic, i nerazzurri pensano a uno scambio Il futuro di Ivan Perisic all'Inter è ancora in bilico. Per Simone Inzaghi non sarebbe un elemento imprescindibile, considerando anche l'esplosione di Dimarco, ma ha comunque disputato un'ottima annata con Antonio Conte in panchina. Sul croato, però, ci sarebbero anche i riflettori di altre squadre; su tutte la Roma. Secondo quanto riportato da La Repubblica, José Mourinho avrebbe espressamente chiesto l'esterno. L'Inter ci pensa e la pedina per ...

