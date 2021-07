Boom di caldo, picchi fino a 45° (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’anticiclone africano torna ad espandersi su tutta l’Italia. Un assoluto dominio che fino a sabato 31 luglio garantirà giornate stabili e molto calde. Ma da domenica 1 agosto si cambia, con il Nord Italia che sarà nuovamente bersagliato da forti temporali. Il team de iLMeteo.it comunica che oggi, mercoledì 28 luglio, qualche residuo temporale potrà ancora minacciare i comparti alpini e prealpini, specie dopo metà giornata e entro le ore serali; altrove invece avremo condizioni di tempo maggiormente stabile, con tanto sole e temperature in costante aumento. Sole e caldo in intensificazione anche giovedì 29, quando un rovente bel tempo avvolgerà tutto il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’anticiclone africano torna ad espandersi su tutta l’Italia. Un assoluto dominio chea sabato 31 luglio garantirà giornate stabili e molto calde. Ma da domenica 1 agosto si cambia, con il Nord Italia che sarà nuovamente bersagliato da forti temporali. Il team de iLMeteo.it comunica che oggi, mercoledì 28 luglio, qualche residuo temporale potrà ancora minacciare i comparti alpini e prealpini, specie dopo metà giornata e entro le ore serali; altrove invece avremo condizioni di tempo maggiormente stabile, con tanto sole e temperature in costante aumento. Sole ein intensificazione anche giovedì 29, quando un rovente bel tempo avvolgerà tutto il ...

