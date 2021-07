Aldo Montano, re della sciabola ad un passo dall’oro: “Quasi quasi rimango fino a Parigi 2024” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il campione della sciabola è tornato sul podio alle Olimpiadi di Tokyo dopo il torneo a squadre: ora è la corsa verso l’oro Aldo Montano, 43 anni, livornese rappresenta la storia della scherma. E’ inoltre capitano della squadra degli Azzurri formata da Enrico Berré, Luigi Samuele, Luca Curatoli, con la quale ha battuto l’Ungheria con un punteggio di 45-43. Oggi, 28 luglio alle ore 12:30 è la corsa all’oro contro la Corea del Sud. Grande emozione per Aldo che ha dichiarato a fine partita: “In finale alla quinta Olimpiade, meglio di così non si può”. A quel punto, il ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il campioneè tornato sul podio alle Olimpiadi di Tokyo dopo il torneo a squadre: ora è la corsa verso l’oro, 43 anni, livornese rappresenta la storiascherma. E’ inoltre capitanosquadra degli Azzurri formata da Enrico Berré, Luigi Samuele, Luca Curatoli, con la quale ha battuto l’Ungheria con un punteggio di 45-43. Oggi, 28 luglio alle ore 12:30 è la corsa all’oro contro la Corea del Sud. Grande emozione perche ha dichiarato a fine partita: “In finale alla quinta Olimpiade, meglio di così non si può”. A quel punto, il ...

